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Григорій Чапкіс пожвавився завдяки шоу свого сина

Автор: Роман Мирончук

Син славетного балетмейстера і судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса вирішив порадувати батька танцювальним шоу, яке він організував у США.

Відео Грег опублікував в своїх instagram stories.

На відео видно, як 91-річний Григорій Чапкіс лежить на ліжку і дивиться танцювальне шоу на ноутбуці.

Грег задоволений, що йому вдалося порадувати батька, який пожвавився, коли дивився відео. Чапкіс-молодший також показав сімейні фото: свої в юності і знімки ще молодого батька.

Зазначимо, що у Грега Чапкіса в США є своя студія танців.

Нещодавно він прилетів у Київ, щоб доглядати за своїм батьком. Грег показав своїм фоловерам будинок, в якому пройшло його дитинство. На його думку, вигляд старої п'ятиповерхівки разом з розбитим тротуаром і неприбраним сміттям, повинен шокувати жителів США.

Зараз Григорій Чапкіс живе в центрі Києва. Судячи з усього, його квартира знаходиться в районі Бесарабки.

Нагадаємо, в лютому Григорій Чапкіс знову опинився в лікарні через ускладнення після запалення легенів. За час хвороби він сильно схуд і зізнався, що у нього труднощі з пересуванням.

У грудні 2020 року Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів. Його виписали 29 грудня, але 6 січня в черговий раз госпіталізували.

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Новини України шоубизГригорий Чапкис
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