Грозовые ливни и шквалы: какие области накроет самой мощной непогодой

Погода в Украине сильно испортится на выходных

Погода в Украине в субботу, 26 сентября, принесет сильные грозовые ливни на западные области. А вот уже в воскресенье, 27 сентября, грозы с дождями будут поливать уже всю страну. Подробный прогноз погоды на выходные - читайте в материале Styler.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 26 сентября сильные дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Менее сильные осадки - в Хмельницкой, Тернопольской и Волынской областях. На остальных территориях суббота будет сухой.

Относительно температуры, то на Западе она снизится до +20+24 градусов (на Закарпатье прохладнее - от +18 до +20). Остальная территория будет еще теплой - от +23 до +28 градусов. Ночь также будет довольно комфортной (+10+16 градусов).

Синоптики также прогнозируют на сегодня сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве сегодня +24+26 днем, ночью +13+15 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветрено.

Погода в Украине 26 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

27 сентября непогодить будет уже по всей стране без исключения. Самые сильные дожди - на Западе, грозы шквалистый ветер.

В воскресенье сильно снизится температура в западных областях - до +13+16 градусов. На Севере - от +16 до +20, в остальных регионах +20+24.

В Киеве грозы и дожди, ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем +18+20 градусов, ночь будет теплой +13+15 градусов.

Погода в Украине 27 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

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