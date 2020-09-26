Грозові зливи та шквали: які області накриє найпотужнішою негодою

Погода в Україні сильно зіпсується на вихідних

Погода в Україні у суботу, 26 вересня, принесе сильні грозові зливи на західні області. А ось вже в неділю, 27 вересня, грози з дощами будуть поливати вже всю країну. Детальний прогноз погоди на вихідні - читайте в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 26 вересня сильні дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Менш сильні опади - у Хмельницькій, Тернопільській та Волинській областях. На інших територіях субота буде сухою.

Щодо температури, то на Заході вона знизиться до +20+24 градусів (на Закарпатті прохолодніше - від +18 до +20). Решта території буде ще теплою - від +23 до +28 градусів. Ніч також буде досить комфортною (+10+16 градусів).

Синоптики також прогнозують на сьогодні сильний вітер від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві сьогодні +24+26 вдень, вночі +13+15 градусів. Мінлива хмарність, без опадів, вітряно.

Погода в Україні 26 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

27 вересня негодити буде вже по всій країні без винятку. Найсильніші дощі на Заході, грози, шквалистий вітер.

У неділю сильно знизиться температура в західних областях - до +13+16 градусів. На Півночі - від +16 до +20, в інших регіонах +20+24.

У Києві грози і дощі, вітер від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень +18+20 градусів, ніч буде теплою +13+15 градусів.

Погода в Україні 27 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що головний синоптик України анонсував кінець бабиного літа.

Також повідомлялося, що синоптики обіцяють аномальну осінь і зиму в Україні.