Хочет Bentley, украшений, бриллиантов: Ступка резко ответил жене на упреки об отсутствии денег

"Просто есть одна такая проблема у жены, что она хочет все и сразу. Такого не бывает. А то, что хотят сейчас девушки - у той подружки депутат, у той строитель. И она тоже хочет ездить на Бентли, покупать себе какие-то украшения, бриллианты", - поделился Дмитрий в эфире канала "Украина".

Кроме того, Дмитрий отметил: сейчас он работает на двух работах. Но ему все равно не хватает заработанных денег.

Правда, секрет семейного счастья представитель легендарной актерской династии видит совсем в другом.

"Я на ней тоже женился, я извиняюсь, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире. Чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я ее взял замуж, потому что я ее полюбил", - говорит актер.

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