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Хоче Bentley, прикрас, діамантів: Ступка різко відповів дружині на закиди про відсутність грошей

Автор: Світлана Мащенко

Нещодавно блогерка Поліна Логунова поскаржилася, що її чоловік - актор Дмитро Ступка - не заробляє достатньо грошей. І часто фінансову відповідальність за родину бере на себе саме вона. Сам Ступка довго не наважувався публічно відреагувати на слова коханої.

Але днями у програмі "Ранок з Україною" актор ексклюзивно прокоментував скандальне інтерв’ю Логунової.

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"Просто є одна така проблема у дружини, що вона хоче все і зразу. Такого не буває. А те, що хочуть зараз дівчата - у тої подружки депутат, у тої будівельник. І вона теж хоче їздити на Бентлі, купляти собі якісь прикраси, діаманти", - поділився Дмитро у ефірі каналу "Україна".

Окрім того, Дмитро зазначив: зараз він працює аж на двох роботах. Але йому все одно не вистачає зароблених грошей.

Щоправда, секрет сімейного щастя представник легендарної акторської династії вбачає зовсім в іншому.

"Я з нею теж одружився, я вибачаюсь, не було ніякого приданого. Ми прописали її і дитину у бабусі в квартирі. Щоб їй дали вид на проживання в Україні. Я її взяв заміж, тому що я її покохав", - говорить актор.

Дмитро Ступка прокоментував скандальне інтерв'ю дружини Поліни Логунової

Нагадаємо, що Поліна Логунова дала скандальне інтерв'ю, після чого стало зрозуміло, що в родині онука Богдана Ступки не все добре.

Раніше Поліна Логунова чесно і категорично зізналася, чи планує з Дмитром Ступкою заводити другу дитину.

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Новини України Поліна ЛогуноваДмитро Ступка
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