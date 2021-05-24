По утрам не хочу есть: эндокринолог рассказала, кому можно не заставлять себя завтракать

Часто люди категорически не хотят есть по утрам. Но все же есть категории людей, которым есть по утрам - обязательно.

Так считает эндокринолог Катерина Григорьева. В своем Instagram она перечислила, каким группам людей лучше всего есть по утрам.

Тот, кто испытывает хронический стресс длительное время, зачастую имеет патологически низкий уровень кортизола по утрам. И если не позавтракает, ему грозят головокружение, легкая тошнота, тремор рук, потливость.

Это симптомы гипогликемии, когда уровень сахара в крови падает. Такие пациенты долго не могут проснуться и настроиться на работу, плохо чувствуют себя целый день, рассказала врач.

Кому можно не завтракать - мнение врача (фото: pexels.com)

Часто, для того, чтобы прийти в себя, им необходимо 2-3 чашки кофе. Они добавляют к нему бутерброд или сладкий десерт... Проводя целый день на работе, перехватывают на бегу кофе, булки, шоколадки, зачастую даже не замечая этого.

К вечеру, добравшись до дома, готовы съесть все, что есть в холодильнике. Плюс, для снятия напряжения, нередко прибегают к алкоголю. После такого плотного ужина утром у них опять нет желания завтракать. И так по кругу.

Нужно ли такую ситуацию исправлять? Да!

Запланируйте эти изменения, заставьте себя расширить свой рацион по принципу белково-жирового завтрака. Для этого достаточно несколько раз с утра плотно поесть, съесть что-то полезное в районе 4-5 часов дня, еще до того, как вы уйдете с работы.

Углеводные перекусы в течение дня: сладости, фрукты - табу. Если гипогликемии будут повторяться, заготовьте себе активированные орешки и по будильнику каждый час съедайте 1–2 штуки. Тогда к ужину вы уже не будете сильно голодным и не станете объедаться.

Когда и кому можно не завтракать

Отмена приема пищи в утреннее время имеет некоторые преимущества. Например, сохранность энергии. Переваривание - это весьма энергозатратный процесс.

Если человек страдает митохондриальной дисфункцией и нуждается в детоксикации, то для него наилучшим вариантом будет завтрак не через 40 минут после пробуждения, а часов в 9-10, если он проснулся в 6.

А с 6 до 9 заняться делами с большей продуктивностью. Такие пациенты испытывают перманентный дефицит энергии и часто интуитивно приходят к такому отсроченному завтраку.

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Для схемы интервального голодания 16/8 нет такой аксиомы, что это обязательно должен быть пропуск завтрака. Часто этот момент объясняется желанием простимулировать и поддержать выработку собственного гормона роста. На мой взгляд, есть более оптимальные решения.

Последний прием пищи в 20-21 час вечера - это поздно, если вы хотите, чтобы ваш гормон роста адекватно синтезировался в ночное время. Стратегия питания без завтрака допустима, но в редких индивидуальных случаях, при соответствующем образе жизни. Она может использоваться некоторыми спортсменами. Как способ "удивить" организм сменой режима питания и сдвинуть вес с плато.

А вот пропускать завтрак тем, кто страдает различными патологиями ЖКТ, имеет дефицит белка и витаминов, дисбаланс гормонов той или иной системы, лептинорезистентность, я не рекомендую.