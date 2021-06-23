"Холостяк" Михайлюк вместе с возлюбленной впервые показали лицо дочери
Макс Михайлюк, который принимал участие в реалити-шоу "Холостяк-10", вместе со своей возлюбленной Дашей Хлыстун впервые показали лицо своей дочери Арианы.
Фотографии с малышкой они опубликовали в своих Instagram.
Макс Михайлюк с дочерью (фото: instagram.com/flymax305)
"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", - написала Даша.
Даша Хлыстун с дочерью (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Стоит отметить, что многие поклонники написали в комментариях, что девочка очень похожа на своего отца.
- Остановись мгновенье, вы прекрасны;
- Какая красивая дочь;
- Копия ваша, будет счастливой;
- Какая красивая девочка, здоровья и счастья вам;
- Вот оно папино счастье в 4 кг!!! А любви к этой крошке целый океан!!!
- Копия папа!
- Какая красивая, кажется похожа на вас, но через некоторое время будет более понятно на кого;
- На вас можно смотреть вечно;
- Будьте всегда такими счастливыми;
- Похожа на Макса очень.
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