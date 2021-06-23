"Холостяк" Михайлюк вместе с возлюбленной впервые показали лицо дочери

Макс Михайлюк, который принимал участие в реалити-шоу "Холостяк-10", вместе со своей возлюбленной Дашей Хлыстун впервые показали лицо своей дочери Арианы.

Фотографии с малышкой они опубликовали в своих Instagram.

Макс Михайлюк с дочерью (фото: instagram.com/flymax305)

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", - написала Даша.

Даша Хлыстун с дочерью (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Стоит отметить, что многие поклонники написали в комментариях, что девочка очень похожа на своего отца.