"Холостяк" Михайлюк разом з коханою вперше показали обличчя дочки

Макс Михайлюк, який брав участь в реаліті-шоу "Холостяк-10", разом зі своєю коханою Дашею Хлистун вперше показали обличчя своєї дочки Аріани.

Фотографії з малятком вони опублікували у своїх Instagram.

Макс Михайлюк з дочкою (фото: instagram.com/flymax305)

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", - написала Даша.

Даша Хлистун з дочкою (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Варто зазначити, що багато шанувальників написали в коментарях, що дівчинка дуже схожа на свого батька.