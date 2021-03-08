Я не хотела больше жить: Меган Маркл созналась в желании совершить суицид

По словам жены принца Гарри, она задумывалась о том, чтобы причинить вред своему телу или даже совершить самоубийство после того, как попросив помощи о родных, не получила ее.

Герцогиня была крайне несчастной, когда жила в британской королевской семье.

"Я просто не хотела больше жить. И это была очень ясная, реальная и ужасающая постоянная мысль. Было стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это (самоубийство. - Ред.). Помню, как он просто прижал меня к себе", - признается Меган.

Не обошлось и без расистских выходок со стороны членов королевской семьи. Меган говорит, что кое-кто во время первой беременности выражал беспокойство по поводу цвета кожи будущего ребенка.

Повергло ее в шок и заявление со стороны семьи Гарри, что их сын Арчи не станет принцем и не получит личную охрану, хотя это и было нарушением протокола. Но Маркл не стала признаваться, кто именно в семье был источником таких разговоров и инициатив.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию в ноябре 2019-го. Некоторое время они жили на острове Ванкувер в Канаде. А в марте после полного сложения обязанностей перебрались на родину Меган - США. С лета 2020-го Меган и Гарри живут в роскошном особняке в Калифорнии.