Я не хотіла більше жити: Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид

За словами дружини принца Гаррі, вона замислювалася про те, щоб заподіяти шкоди своєму тілу або навіть вчинити самогубство після того, як попросивши допомоги про рідних, не отримала її.

Герцогиня була вкрай нещасною, коли жила у британській королівській сім'ї.

"Я просто не хотіла більше жити. І це була дуже ясна, реальна і жахлива постійна думка. Було соромно зізнаватися Гаррі. Але я знала, що якщо не скажу йому, то правда зроблю це (самогубство. - Ред.). Пам'ятаю, як він просто притиснув мене до себе", - зізнається Меган.

Не обійшлося і без расистських витівок з боку членів королівської сім'ї. Меган каже, що дехто під час першої вагітності висловлював занепокоєння з приводу кольору шкіри майбутньої дитини.

Шокувала її і заява з боку родини Гаррі, що їх син Арчі не стане принцом і не отримає особисту охорону, хоча це і було порушенням протоколу. Але Маркл не стала зізнаватися, хто саме в сім'ї був джерелом таких розмов та ініціатив.

Нагадаємо, що герцог і герцогиня Сассекські покинули Великобританію в листопаді 2019-го. Деякий час вони жили на острові Ванкувер в Канаді. А в березні після повного складання обов'язків перебралися на батьківщину Меган - США. З літа 2020-го Меган і Гаррі живуть в розкішному особняку в Каліфорнії.