Хозяйка потратила больше полумиллиона гривен на одежду для своих собак

Оден продолжает обновлять гардероб своих йорков, не допуская, чтобы питомцы выходили в свет в одном и том же.

"Если мы пойдем на встречу, и я знаю, что их возможно сфотографируют, я не позволю им надеть одну и ту же вещь дважды", - заявила их хозяйка.

Гардероб пёсиков состоит из множества ярких платьев, головных уборов и бантов. Стоимость их нарядов варьируется от 10 долларов (280 гривен) до 90 долларов (2300 гривен) за штуку.

"Я думаю, что только на бантики для волос я потратила около 1900 долларов. У них есть около 30 бандан на лето", - делится хозяйка.

Необычное пристрастие появилось у Одден пять лет назад. С тех пор она регулярно покупает питомцам обновки. Большую часть времени Шелия возит собак в коляске.

"Некоторые люди смотрят на меня как на сумасшедшего, но я думаю, что собаки в колясках встречаются чаще, чем раньше", - рассказывает она.

Помимо этого у собак имеется собственная гардеробная и спальня. Только вот спать они там не хотят, так как любят отдыхать исключительно с хозяйкой. Шелия также тщательно следит за здоровьем Сэмми и Мэдди: она сама моет и подстригает их, а также смотрит, чтобы их рацион был сбалансированным.