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Власниця витратила більше півмільйона гривень на одяг для своїх собак

Автор: Сергій Кулик

Господиня двох йоркширських тер'єрів 46-річна Шелія Одден з американського штату Арізона регулярно балує вихованців новим одягом.

Зараз їх гардероб складається більш ніж з 600 речей і вартістю 19 тисяч доларів, повідомляти Mirror.

Оден продовжує оновлювати гардероб своїх Йорків, не допускаючи, щоб вихованці виходили в світ в одному і тому ж.

"Якщо ми підемо на зустріч, і я знаю, що їх можливо сфотографують, Я не дозволю їм надіти одну і ту ж річ двічі", - заявила їх володарка.

Гардероб песиків складається з безлічі яскравих суконь, головних уборів і бантів. Вартість їх нарядів варіюється від 10 доларів (280 гривень) до 90 доларів (2300 гривень) за штуку.

"Я думаю, що тільки на бантики для волосся я витратила близько 1900 доларів. У них є близько 30 бандан на літо", - ділиться власниця.

Незвичайна пристрасть з'явилася у Одден п'ять років тому. З тих пір вона регулярно купує вихованцям обновки. Більшу частину часу Шелія возить собак в колясці.

"Деякі люди дивляться на мене як на божевільну, але я думаю, що собаки в колясках зустрічаються частіше, ніж раніше", - розповідає вона.

Крім цього у собак є власна гардеробна і спальня. Тільки ось спати вони там не хочуть, так як люблять відпочивати виключно з володаркою. Шелія також ретельно стежить за здоров'ям Семмі і Медді: вона сама миє і підстригає їх, а також дивиться, щоб їх раціон був збалансованим.

Нещодавно ми писали про те, що в Україні з'явився новий вид шахрайства, пов'язаний з тваринами

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