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Христина Соловий помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов

Христина Соловий (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная певица Христина Соловий вместе со своей командой активно помогает ВСУ и рядовым украинцам.

Об этом стало известно из ее интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

"Ко мне обратились ребята, которых я знаю много лет, из 68 отдельной егерской бригады, которая возникла не так давно. Я собрала за два дня 150 тысяч гривен. Это не такая большая сумма, надо гораздо больше. Но я чувствую, что ко мне есть кредит доверия, и, что эти деньги дойдут до своего назначения", - говорит артистка.

Эти средства идут в частности на тепловизоры, рюкзаки и другие необходимые вещи для бойцов.

"Мы заказали большинство позиций, моя помощница нашла, где можно заказать бесплатно рации, бронежилеты. Но это не единственное чем я занимаюсь. Я во Львове поселила много людей через своих знакомых, ведь квартиру найти через риелторов нереально", - делится Соловий.

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

По словам звезды, за это время она перестала спать и сильно похудела.

"Это очень важно, если вы чувствуете, что теряете силы, прежде всего, позаботьтесь о себе, только тогда вы сможете помогать другим. Это как надеть кислородную маску в самолете, сначала себе, лишь потом вы можете кому-то помочь, иначе будет паника и ни к чему хорошему это не приведет", - посоветовала певица.

Заметим, что в свободное от волонтерства время Соловий записывает новые песни.

Прямо сейчас во Львове, несмотря на постоянные угрозы ракетного удара, певица работает над новым треком о войне. Время от времени, правда, вынуждена прерывать работу и идти убежище.

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)

А перед этим Христина выпустила кавер на Bella Ciao - песню Українська лють о победе Украины над российскими оккупантами.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птахами-спецпризначенцями".

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Христина Соловий