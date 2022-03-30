Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

"До мене звернулися хлопці, яких я знаю багато років, з 68 окремої єгерської бригади, яка виникла не так давно. Я зібрала за два дні 150 тисяч гривень. Це не така велика сума, треба набагато більше. Але я відчуваю, що до мене є кредит довіри, і, що ці гроші дійдуть до свого призначення", - каже артистка.

Ці кошти йдуть зокрема на тепловізори, рюкзаки та інші необхідні речі для бійців.

"Ми замовили більшість позицій, моя помічниця знайшла, де можна замовити безкоштовно рації, бронежилети. Але це не єдине чим я займаюся. Я у Львові поселила багато людей через своїх знайомих, адже квартиру знайти через ріелторів нереально", - ділиться Соловій.

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

За словами зірки, за цей час вона перестала спати і сильно схудла.

"Це дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що втрачаєте сили, перш за все, подбайте про себе, тільки тоді ви зможете допомагати іншим. Це як надягнути кисневу маску у літаку, спочатку собі, лише потім ви можете комусь допомогти, інакше буде паніка і ні до чого хорошого це не призведе", - порадила співачка.

Зауважимо, що у вільний від волонтерства час Соловій записує нові пісні.

Прямо зараз у Львові, незважаючи на постійні загрози ракетного удару, співачка працює над новим треком про війну. Час від часу, правда, змушена переривати роботу і йти до сховища.

Христина Соловій (фото:instagram.com/soloviyka)

А перед цим Христина випустила кавер на Bella Ciao - пісню Українська лють про перемогу України над російськими окупантами.