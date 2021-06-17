Худеть на беконе и сливках - опасно: нутрициолог рассказала всю правду о кето-диете

Минус № 1

Противопоказана людям, у которых есть любые (!) проблемы с желчным пузырем. К таким относятся камни в желчном, дискинезия желчного, песок в желчном и даже удаленный желчный.

При всех этих состояниях человеку будет не только сложно переваривать такое огромное количество жиров, какое необходимо для того, чтобы кето-диета работала, но и может вызвать приступы боли.

Минус № 2

Противопоказана людям со склонностями к запорам. Дело в том, что как ни добавляй овощи и зелень, но клетчатки на такой диете слишком мало. Кроме того, эта диета исключает такую обширную и нужную группу продуктов, как крупы.

Именно крупы - лучший источник нерастворимой клетчатки. И если клетчатка из овощах и зелени (растворимая) улучшает перистальтику кишечника и двигает его содержимое к выходу, то клетчатка из круп необходима для формирования каловых масс (чтобы было чему выходить).

Без овощей, круп и зелени организму плохо (фото: pexels.com)

Минус № 3

Может ухудшить микрофлору кишечника. Да, питание без простых сахаров (сладости, фрукты, крупы, корнеплоды) губительно для грибов, поэтому люди, которые долго страдали перхотью, молочницей и тому подобными болячками, напротив, почувствуют улучшение или и вовсе избавятся от проявления грибковых инфекций (грибки питаются сахарами, а так как продукты, богатые простыми углеводами / сахарами на этой диете исключаются, то и грибковые инфекции сходят на нет).

Тем не менее в долгосрочной перспективе микрофлора пострадает. Почему? Потому что вся остальная полезная микрофлора (лакто и бифидобактерии) питается растворимой клетчаткой. А ее, как мы выяснили в предыдущем пункте, на кето катастрофически мало. Поэтому полезная микрофлора постепенно вымирает.

Минус № 4

Противопоказана людям с пониженной кислотностью желудка. Дело в том, что кето-питание предлагает питаться внушительным количеством белковых продуктов. Для их нормального усвоения нужна практически идеальная кислотность желудка, что в наше время… встречается не так часто!

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Слишком много жиров сложно переварить (фото: pexels.com)

Минус № 5

Не подходит веганам. Если вы придерживаетесь веганства и даже вегетарианства, то питание по кето-диете будет очень скудным. Вернее, веганам будет практически нечего есть. Ну, разве что вы решите есть огромное количество орехов с кокосовым и другим маслом. Скоро это надоест, да и не любое пищеварение выдержит такие издевательства.

Переход на растительную пищу имеет всего один плюс для здоровья - вы получаете много клетчатки и других полезных, а главное - простых для переваривания продуктов: овощи, зелень, ягоды. Так вот на кето питании большинство из них под запретом. И лучший веганский источник белка - бобовые, в том числе.

Минус № 6

Содержит слишком много животных продуктов. Обычные животные продукты, увы, содержат и тяжелые металлы, и гормоны, и другие вредные вещества. И одно дело, когда таких продуктов в рационе в меру. Совсем другое, когда животные продукты станут основой вашего рациона.

Минус № 7

Негативно сказывается на настроении и качестве сна. Дело в том, что именно скачки инсулина активируют серотонин - "гормон счастья". А не кето-питании такого скачка не может быть в принципе. Ведь именно на избегании роста инсулина построена вся кето-диета. Поэтому в долгосрочной перспективе такое питание может негативно влиять на ваше ментальное здоровье и на сон тоже!

И, увы… Я перечислила далеко не все минусы этой популярной и "полезной для здоровья" диеты. Кето-диета также негативно влияет на обмен веществ, а также со временем может приводить к проблемам с кожей.