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Идет похолодание и хмурая погода: синоптик назвала новую дату

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине начнет снова меняться в сторону похолодания

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но местами пасмурной. Температура воздуха начнет опускаться уже в воскресенье.

Дожди ожидаются только на севере страны в Харьковской области. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выходные. 24-25 октября в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, только в субботу на Севере и в Харьковской области есть вероятность небольших дождей. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный", - сообщила синоптик.

Она предупредила, что в субботу температура воздуха еще будет высокой, а в воскресенье уже начнет опускаться.

"Температура воздуха в субботу на протяжении дня +12 +18 градусов, немного ниже, +11 +14 градусов будет в Сумской области. На Юге, конечно, теплее, +16 +22 градуса. В воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров "съедут" вниз на 2-4 градуса", - написала Диденко.

Карта погоды

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В Киеве на выходных возможен небольшой дождь и также ожидается понижение температуры воздуха.

"В Киеве завтра будет пасмурно, местами даже немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается чудесная погода – сухо, с красивыми утренними туманами, днем с солнышком. Температура воздуха в субботу +16 градусов, в воскресенье +14 градусов. Начало следующей недели в Украине обещает быть сухим, разве что будет украшаться утренней дымкой и туманами", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили украинцев о непогоде и дождях.

А также рассказывали о том, что появился прогноз погоды в Украине на день выборов.

Прогноз погоды
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