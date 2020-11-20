ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иду на поправку: Алина Гросу призналась о болезни коронавирусом

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 21:36
Иду на поправку: Алина Гросу призналась о болезни коронавирусом Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Владимир Костырин

Певица подробно рассказала о своей болезни

Украинская певица Алина Гросу заразилась коронавирусом и рассказала о самочувствии и течении болезни. Также 25-летняя артистка обратилась к поклонникам, объяснила свое длительное отсутствие в сети, а также призвала беречь себя и быть бдительными.

Девушка записала видеообращение к фанам, которое 20 ноября опубликовала в Instagram.

"Я тоже переболела коронавирусом. 28 октября почувствовала себя не очень хорошо, поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату, и пошла сдавать тест - получила положительный результат", - рассказала Гросу.

Певица также отметила, что ранее с коронавирусной болезнью столкнулись члены ее семьи. В первом случае была легкая форма, а во втором - тяжелая, с 75%-ным поражением легких.

"Когда было ужасно страшно за очень близкого человека. К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение помогли", - описала она ситуацию.

Алина подчеркнула, что у нее самой - легкая форма коронавируса, и КТ показало, что нет поражения легких.

Иду на поправку: Алина Гросу призналась о болезни коронавирусом

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Так что все в порядке, иду на поправку. Из дома не выхожу, чтобы никого не заразить и вылечиться. Пила антибиотики, но отказалась от уколов - потому что их боюсь... сдавала огромное количество анализов, так как коронавирус бьет по слабым местам в организме, также пила в бешеных дозах витамин С и кардиомагнил", - рассказала артистка.

Гросу попросила своих поклонников не заниматься самолечением, и выразила готовность ответить на вопросы о симптомах, и как она справляется с коронавирусной болезнью.

Видео: Алина Гросу рассказала о болезни коронавирусом и как проходит лечение

Ранее Алина Гросу призналась, что бывший муж хотел к ней вернуться.

Также недавно певица Алина Гросу высказалась о романе с популярным актером и истинных причинах развода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Алина Гросу новости шоу-бизнеса Коронавирус
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by