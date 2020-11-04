Алина Гросу призналась, что бывший муж хотел к ней вернуться

Певица рассказала о своем экс-муже

Алина Гросу еще приходит в себя после развода с бизнесменом Александром Комковым. Украинская певица рассказала, что инициатором разрыва их отношений был бывший муж.

Александр заявил, что "хочет попробовать с кем-то другим". Об этом Алина рассказала в программе "Ранок з Україною". Она также отметила, что ее бывшему кое-чего не хватало.

По ее словам, Александр потихоньку начал садиться ей на шею. Сначала у него было очень много планов касательно работы и других дел, но со временем стало понятно, что у парня есть только планы на будущее, а никакой работы нет.

После развода прошло уже три месяца, и за это время раны артистки начали заживать. В это время Александр решил вернуться к Алине, но певица уже все для себя решила, и не стала возрождать отношения.

Когда Алина и Александр поженились, то их родители поступили так - одни организовали пышную свадьбу, вторые - подарили квартиру. Жилье осталось бывшему певицы.

"Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать. И спасибо, что он у меня ничего не взял", - отметила Гросу.

Напомним, Алина Гросу высказалась о романе с популярным актером и истинных причинах развода.

Ранее Алина Гросу рассказала, что ее муж ушел к другой женщине через полгода после свадьбы.