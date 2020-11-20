Йду на поправку: Аліна Гросу зізналася про хворобу на коронавірус

Співачка докладно розповіла про свою хворобу

Українська співачка Аліна Гросу заразилася на коронавірус і розповіла про самопочуття та перебігу хвороби. Також 25-річна артистка звернулася до шанувальників, пояснила свою тривалу відсутність в мережі, а також закликала берегти себе і бути пильними.

Дівчина записала відеозвернення до фанів, яке 20 листопада опублікувала в Instagram.

"Я теж перехворіла на коронавірус. 28 жовтня відчула себе не дуже добре, піднялася температура, перестала відчувати запахи і смаки, їла лимони наче вату, і пішла здавати тест - отримала позитивний результат", - розповіла Гросу.

Співачка також зазначила, що раніше з коронавірусною хворобою зіткнулися члени її сім'ї. У першому випадку була легка форма, а у другому - важка, з 75%-ним ураженням легень.

"Коли було жахливо страшно за дуже близьку людину. На щастя реаніматологи, своєчасне втручання і правильно підібрані препарати, плюс лікування допомогли", - описала вона ситуацію.

Аліна наголосила, що у неї самої - легка форма коронавірусу, і КТ показало, що немає ураження легень.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Так що все в порядку, йду на поправку. З дому не виходжу, щоб нікого не заразити та вилікуватися. Пила антибіотики, але відмовилася від уколів - тому що їх боюся... здавала величезну кількість аналізів, оскільки коронавірус б'є по слабких місцях в організмі, також пила в шалених дозах вітамін С і кардіомагніл", - розповіла артистка.

Гросу попросила своїх прихильників не займатися самолікуванням, і висловила готовність відповісти на питання про симптоми, і як вона справляється з коронавірусною хворобою.

Відео: Аліна Гросу розповіла про хворобу на коронавірус і як проходить лікування

Раніше Аліна Гросу зізналася, що колишній чоловік хотів повернутися до неї.

Також нещодавно співачка Аліна Гросу висловилася про роман з популярним актором і дійсні причини розлучення.