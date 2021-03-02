Игорь Кондратюк подцепил коронавирус: о новых выпусках шоу можно забыть

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк заболел коронавирусом. Программа "Кондратюк в понедельник" пока выходить не будет, последний выпуск показали даже повтором.
Об этом телезвезда написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня, 1 марта, на 5 канале, в 19:30 - "Кондратюк в понедельник". Но это будет повтор одной из программ. Почему так? Ведущий болеет ковидом... Надеюсь, я скоро вычухаюсь! Старею. За 20 лет "Караоке на майдане" не было ни одного повтора, связанного с болезнью ведущего. Правда, КНМ не получалось в прямом эфире", - написал Игорь.
Он поблагодарил всех украинцев за пожелания здоровья и скорейшего выздоровления.
Напомним, что Игорь Кондратюк известен своей активной гражданской позицией. Он украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Также он ведет ток-шоу "Кондратюк в понедельник" на 5 канале, судья песенного шоу "X-Фактор".
Как мы писали ранее, Игорь Кондратюк резко раскритиковал заключение сделок руководством проектов "Квартал 95" и "Дизель шоу" с российским телеканалом "СТС Медиа", который запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха" и будет транслировать контент концертного шоу от "Дизель Студио".