UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Игорь Кондратюк подцепил коронавирус: о новых выпусках шоу можно забыть

Автор: Людмила Жукова

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк заболел коронавирусом. Программа "Кондратюк в понедельник" пока выходить не будет, последний выпуск показали даже повтором.

Об этом телезвезда написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 1 марта, на 5 канале, в 19:30 - "Кондратюк в понедельник". Но это будет повтор одной из программ. Почему так? Ведущий болеет ковидом... Надеюсь, я скоро вычухаюсь! Старею. За 20 лет "Караоке на майдане" не было ни одного повтора, связанного с болезнью ведущего. Правда, КНМ не получалось в прямом эфире", - написал Игорь.

Он поблагодарил всех украинцев за пожелания здоровья и скорейшего выздоровления.

Напомним, что Игорь Кондратюк известен своей активной гражданской позицией. Он украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Также он ведет ток-шоу "Кондратюк в понедельник" на 5 канале, судья песенного шоу "X-Фактор".

Как мы писали ранее, Игорь Кондратюк резко раскритиковал заключение сделок руководством проектов "Квартал 95" и "Дизель шоу" с российским телеканалом "СТС Медиа", который запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха" и будет транслировать контент концертного шоу от "Дизель Студио".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Игорь Кондратюк
Читайте также
Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением
Разорвать все отношения: Кондратюк сделал заявление о россиянах
Прогноз погоды