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Ігор Кондратюк підчепив коронавірус: про нові випуски шоу можна забути

Автор: Людмила Жукова

Відомий український ведучий Ігор Кондратюк захворів на коронавірус. Програма "Кондратюк в понеділок" поки виходити не буде, останній випуск показали навіть повтором.

Про це телезірка написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 1 березня, на 5 каналі, в 19:30 - "Кондратюк в понеділок". Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє ковідом... Сподіваюся, я скоро вичухаюсь! Старію. За 20 років "Караоке на майдані" не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Правда, КНМ не виходило в прямому ефірі", - написав Ігор.

Він подякував всіх українцям за побажання здоров'я і швидкого одужання.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк відомий своєю активною громадянською позицією. Він український телеведучий та продюсер, шоумен. Також він веде ток-шоу "Кондратюк в понеділок" на 5 каналі, суддя пісенного шоу "X-Фактор".

Як ми писали раніше, Ігор Кондратюк різко розкритикував заключення угод керівництвом проектів "Квартал 95" і "Дизель шоу" з російським телеканалом "СТС Медіа", який запускає аналог українського гумористичного шоу "Ліга сміху" і буде транслювати контент концертного шоу від "Дизель Студіо".

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Новини України Игорь Кондратюк
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