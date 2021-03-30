Илона Гвоздева рассказала о сплетнях и отношениях с Остапчуком: а был ли роман?

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, был ли у нее роман с известным ведущим Владимиром Остапчуком. Напомним, что во время съемок многие приписывали парочке романтические отношения.
Об этом танцовщица откровенно поведала в программе "Жизнь известных людей".
Гвоздева и Остапчук покинули "Танцы" в полуфинале, их отделяло от победы совсем немного.
Так, Гвоздевой задали вопрос, что думал о происходящем ее муж Иван.
Илона ответила, что супруг на сплетни реагировал злостно, но "он умел сдержаться и дождаться окончания проекта".
"Не было и ничего и никогда", - сказала про Остапчука Илона.
Напомним, что Илону Гвоздеву также критиковали, что она танцевала беременной на главном паркете страны.
Илона Гвоздева рассказала об отношениях с Владимиром Остапчуком
Как мы ранее писали, Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике и рассказала об отдыхе с малышом.
Напомним, что сын Илоны Гвоздевой Доминик родился 11 октября 2020 года, вскоре после того, как хореограф покинула шоу "Танцы со звездами". Спустя три месяца малыша окрестили в храме Киева.