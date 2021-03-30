Илона Гвоздева рассказала о сплетнях и отношениях с Остапчуком: а был ли роман?

Гвоздева и Остапчук покинули "Танцы" в полуфинале, их отделяло от победы совсем немного.

Так, Гвоздевой задали вопрос, что думал о происходящем ее муж Иван.

Илона ответила, что супруг на сплетни реагировал злостно, но "он умел сдержаться и дождаться окончания проекта".

"Не было и ничего и никогда", - сказала про Остапчука Илона.

Напомним, что Илону Гвоздеву также критиковали, что она танцевала беременной на главном паркете страны.

Илона Гвоздева рассказала об отношениях с Владимиром Остапчуком