Ілона Гвоздьова розповіла про плітки і відносини з Остапчуком: а чи був роман?

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чи був у неї роман з відомим ведучим Володимиром Остапчуком. Нагадаємо, що під час зйомок багато приписували парочці романтичні відносини.
Про це співачка відверто розповіла в програмі "Життя відомих людей".
Гвоздьова та Остапчук покинули "Танці" у півфіналі, їх відділяло від перемоги зовсім небагато.
Так, танцівниці задали питання, що думав про це, що відбувається її чоловік Іван.
Ілона відповіла, що чоловік на плітки реагував злісно, але "він умів стриматися і дочекатися закінчення проекту".
Нагадаємо, що Ілону Гвоздьову також критикували, що вона танцювала вагітною на головному майданчику країни.
Ілона Гвоздьова розповіла про стосунки з Володимиром Остапчуком
Як ми раніше писали, Ілона Гвоздьова показала фігуру в купальнику і розповіла про відпочинок з малюком.
Нагадаємо, що син Ілони Гвоздьової Домінік народився 11 жовтня 2020 року, незабаром після того, як хореограф покинула шоу "Танці з зірками". Через три місяці малюка охрестили в храмі Києва.