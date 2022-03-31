Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны

Во время войны России против Украины многие украинцы считают, что прямо сейчас крайне неудачное время для любви, кофе по утрам, прогулок, спорта, красоты и счастья. Но стоит ли настраивать себя на такие мысли?

От чего не стоит отказываться во время войны, а что лучше оставить при себе - рассказала в своем Instagram психолог и коуч, эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Елена Адамова.

"Даже те, кто находится в относительной безопасности, считают неуместным пойти на маникюр, выпить кофе со знакомыми в милой кафешке, купить косметику, любить себя, других и жизнь", - комментирует эксперт.

По ее словам, важно понимать, что на войне жизнь не останавливается.

"Самая главная победа для вас - это выйти живым и психологически стабильным. Утренняя рутина, медитации, приятное общение, просмотр фильмов - это основа нашего психологического здоровья и стабильности. Отказ от всего этого - то же самое, что остановка жизни",- объясняет Елена.

Психолог подчеркивает: сейчас каждый нуждается хотя бы в кусочке радости, ведь именно этого нам не хватает.

Но при этом есть важное замечание.

"Нужно ли это транслировать в соцсетях? Навряд ли это хорошая идея, когда многие из нас болезненно ранимы и к чужому горю, и к чужой радости. Все, что вы будете делать с заботой о себе, - это исключительно ваша история. Не стоит с ней делиться в момент, когда многие отрезаны от простых а атрибутов нормальной жизни", - замечает Адамова.

Итак. Следует продолжать жить.

"Ведь если не научиться искать радости во время войны, как мы найдем ее? Это важные смыслы, которые позволят каждому двигаться вперед и выживать", - резюмирует психолог.