Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни

Під час війни Росії проти України багато українців вважають, що прямо зараз вкрай невдалий час для кохання, кави вранці, прогулянок, спорту, краси та щастя. Але чи варто налаштовувати себе на такі думки?

Від чого не варто відмовлятись під час війни, а що краще залишити при собі - розповіла в своєму Instagram психолог та коуч, експертка програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Олена Адамова.

"Навіть ті, хто перебуває у відносній безпеці, вважають недоречним піти на манікюр, випити каву зі знайомими у милій кафешці, купити косметику, любити себе, інших та життя", - коментує експертка.

За її словами, важливо розуміти, що на війні життя не зупиняється.

"Найголовніша перемога для вас - це вийти живим та психологічно стабільним. Ранкова рутина, медитації, приємне спілкування, перегляд фільмів - це основа нашого психологічного здоров'я та стабільності. Відмова від усього цього - те ж саме, що зупинка життя", - пояснює Олена.

Психолог наголошує: зараз кожен потребує хоча б шматочок радості, адже саме цього нам не вистачає.

Але при цьому є важливе зауваження.

"Чи потрібно це транслювати у соцмережах? Навряд чи це хороша ідея, адже більшість із нас болісно вразливі і до чужого горя, і до чужої радості. Все, що ви робитимете з турботою про себе, - це виключно ваша історія. Не варто з нею ділитися в момент, коли багато хто відрізаний від простих атрибутів нормального життя", - зауважує Адамова.

Отож. Слід продовжувати жити.

"Адже якщо не навчитися шукати радості під час війни, як ми знайдемо її після? Це важливі сенси, які дозволять кожному рухатись вперед і виживати", - резюмує психолог.