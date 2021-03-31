Инициативы никакой не было: Гросу назвала одну из причин быстрого развода с мужем

Известная украинская певица Алина Гросу призналась, что ее бывший муж Александр Комков не думал о ремонте в квартире, которую им подарили родители. После свадьбы им подарили достаточно денег, чтобы доделать ремонт, но Александр не проявлял никакой инициативы.

При этом она подчеркнула, что бывшему мужу необходимо еще повзрослеть, потому что он живет еще не тем.

"Я могу взять все в свои руки и доделать, но мне хотелось, чтобы немного была инициатива от мужа", - призналась Гросу.

Напомним, Алина Гросу прожила в браке с Александром Комковым около полугода. При этом у пары была пышная свадьба. Певица призналась, что в разрыве пары виновата другая женщина, кроме того, у супругов оказались разные ценности и стремления.

После этого артистка заявила, что будет более внимательно выбирать спутника жизни и не торопиться со штампом в паспорте.

При этом певица рассказала, что была очень привязана к бывшему мужу, поскольку до брака они долгое время были вместе и дружили.

Позже Гросу начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Пара также обменялась одинаковыми кольцами. По словам певицы, эти кольца стали оригинальным подарком Полянскому на день рождения.