Инициативы никакой не было: Гросу назвала одну из причин быстрого развода с мужем

Известная украинская певица Алина Гросу призналась, что ее бывший муж Александр Комков не думал о ремонте в квартире, которую им подарили родители. После свадьбы им подарили достаточно денег, чтобы доделать ремонт, но Александр не проявлял никакой инициативы.
Об этом артистка рассказала в интервью "Зірковому шляху".
"Я могу взять все в свои руки и доделать, но мне хотелось, чтобы немного была инициатива от мужа", - призналась Гросу.
При этом она подчеркнула, что бывшему мужу необходимо еще повзрослеть, потому что он живет еще не тем.
Алина Гросу назвала одну из причин развода с мужем (видео: YouTube)
Напомним, Алина Гросу прожила в браке с Александром Комковым около полугода. При этом у пары была пышная свадьба. Певица призналась, что в разрыве пары виновата другая женщина, кроме того, у супругов оказались разные ценности и стремления.
После этого артистка заявила, что будет более внимательно выбирать спутника жизни и не торопиться со штампом в паспорте.
При этом певица рассказала, что была очень привязана к бывшему мужу, поскольку до брака они долгое время были вместе и дружили.
Позже Гросу начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Пара также обменялась одинаковыми кольцами. По словам певицы, эти кольца стали оригинальным подарком Полянскому на день рождения.