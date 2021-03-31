Ініціативи ніякої не було: Гросу назвала одну з причин швидкого розлучення з чоловіком

Відома українська співачка Аліна Гросу зізналася, що її колишній чоловік Олександр Комков не думав про ремонт у квартирі, яку їм подарували батьки. Після весілля їм подарували достатньо грошей, щоб доробити ремонт, але Олександр не виявляв ніякої ініціативи.
Про це артистка розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху".
"Я можу взяти все у свої руки і доробити, але мені хотілося, щоб трохи була ініціатива від чоловіка", - зізналася Гросу.
При цьому вона підкреслила, що колишньому чоловікові необхідно ще подорослішати, тому що він живе ще не тим.
Аліна Гросу назвала одну з причин розлучення з чоловіком (відео: YouTube)
Нагадаємо, Аліна Гросу прожила в шлюбі з Олександром Комковим близько пів року. При цьому у пари було пишне весілля. Співачка зізналася, що в розриві пари винна інша жінка, крім того, у подружжя виявилися різні цінності і прагнення.
Після цього артистка заявила, що буде більш уважно вибирати супутника життя і не поспішати зі штампом у паспорті.
При цьому співачка розповіла, що була дуже прив'язана до колишнього чоловіка, оскільки до шлюбу вони довгий час були разом і дружили.
Пізніше Гросу почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським. Пара також обмінялася однаковими кільцями. За словами співачки, ці кільця стали оригінальним подарунком Полянському на день народження.