Иногда лучше материться: Фреймут перечислила свои любимые ругательства

Телеведущая отвечала на вопросы поклонников, и один вопрос был касательно ее трех любимых матерных слов.

"Уважаемая", я так это говорю или "зараза". Но когда нужно четко выразить мнение, донести ее, когда гнев переполняет, тогда это матерное слово на букву "Б", - заявила Фреймут.

При этом она призналась, что ругается обычно, когда никто не слышит.

"Иногда лучше материться, чем быть подлым человеком", - добавила телеведущая.