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Иногда лучше материться: Фреймут перечислила свои любимые ругательства

Автор: Роман Мирончук

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит делиться в сети разнообразными советами по этикету, на этот раз рассказала, что в некоторых ситуациях лучше всего материться.

Об этом Фреймут заявила в своем Instagram-stories.

Телеведущая отвечала на вопросы поклонников, и один вопрос был касательно ее трех любимых матерных слов.

"Уважаемая", я так это говорю или "зараза". Но когда нужно четко выразить мнение, донести ее, когда гнев переполняет, тогда это матерное слово на букву "Б", - заявила Фреймут.

При этом она призналась, что ругается обычно, когда никто не слышит.

"Иногда лучше материться, чем быть подлым человеком", - добавила телеведущая.

Напомним, недавно Ольга Фреймут дала советы по "фотоэтикету", в которых звезда рассказала, как, с кем и в каких ситуациях можно и нельзя сниматься. Телеведущая советует делать меньше селфи и не фотографироваться в театре или на фоне аварий и т.п.

При этом со многими ее советами пользователи сети согласились, но некоторые так и не поняли, почему нужно делать меньше селфи. Фреймут также упрекнули в том, что у нее самой много подобных снимков в Instagram.

Ранее Ольга Фреймут высказалась о своем состоянии после того, как перенесла короновирус.

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Новости Украины шоубизОля Фреймут
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