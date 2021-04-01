Іноді краще матюкатися: Фреймут перерахувала свої улюблені лайки

Телеведуча відповідала на запитання шанувальників, і одне питання було щодо її трьох улюблених матюків.

"Шановна", я так кажу або "зараза". Але коли потрібно чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матірне слово на букву "Б", - заявила Фреймут.

При цьому вона зізналася, що лається зазвичай, коли ніхто не чує.

"Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною", - додала телеведуча.