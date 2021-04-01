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Іноді краще матюкатися: Фреймут перерахувала свої улюблені лайки

Автор: Роман Мирончук

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка любить ділитися в мережі різноманітними порадами щодо етикету, на цей раз розповіла, що в деяких ситуаціях найкраще матюкатися.

Про це Фреймут заявила у своєму Instagram-stories.

Телеведуча відповідала на запитання шанувальників, і одне питання було щодо її трьох улюблених матюків.

"Шановна", я так кажу або "зараза". Але коли потрібно чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матірне слово на букву "Б", - заявила Фреймут.

При цьому вона зізналася, що лається зазвичай, коли ніхто не чує.

"Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною", - додала телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут дала поради по "фотоетикету", в яких зірка розповіла, як, з ким і в яких ситуаціях можна і не можна зніматися. Телеведуча радить робити менше селфі і не фотографуватися в театрі або на тлі аварій тощо.

При цьому з багатьма її порадами користувачі мережі погодилися, але деякі так і не зрозуміли, чому потрібно робити менше селфі. Фреймут також дорікнули в тому, що у неї самої багато подібних знімків в Instagram.

Раніше Ольга Фреймут висловилася про свій стан після того, як перенесла короновірус.

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Новини України шоубизОля Фреймут
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