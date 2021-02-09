Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением

По его словам, технику для чистки снега 4 года назад ему подарили кумовья Ищенко. Это был презент ко дню рождения Кондратюка. Сегодня он воспользовался ей в пятый раз.

"Без нее я бы оборвал себе руки!!! Спасибо за подарок! Так что, уважаемые... Кандидат наук, обладатель Телетриумфов, за недорого поможет убрать двор. Интим не пред... А хотя", - написал он.

Кроме того, Кондратюк опубликовал видео, на котором наглядно показал, как он работает со снегоуборочной машиной.

Пользователи сети прокомментировали его пост.