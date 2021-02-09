Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, насколько полезной для него оказалась снегоуборочная машина, которую ему подарили кумовья.
Об этом он поделился на своей странице в Facebook.
По его словам, технику для чистки снега 4 года назад ему подарили кумовья Ищенко. Это был презент ко дню рождения Кондратюка. Сегодня он воспользовался ей в пятый раз.
"Без нее я бы оборвал себе руки!!! Спасибо за подарок! Так что, уважаемые... Кандидат наук, обладатель Телетриумфов, за недорого поможет убрать двор. Интим не пред... А хотя", - написал он.
Кроме того, Кондратюк опубликовал видео, на котором наглядно показал, как он работает со снегоуборочной машиной.
Пользователи сети прокомментировали его пост.
Напомним, Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.
Ранее Кондратюк сделал заявление о россиянах.