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Інтим не пропонувати, хоча: Кондратюк зацікавив українців своєю пропозицією

Автор: Роман Мирончук

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, наскільки корисною для нього виявилася снігоприбиральна машина, яку йому подарували куми.

Про це він поділився на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, техніку для чищення снігу 4 роки тому йому подарували куми Іщенко. Це був подарунок до дня народження Кондратюка. Сьогодні він скористався нею в п'ятий раз.

"Без неї я б обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пред... А хоча", - написав він.

Крім того, Кондратюк опублікував відео, на якому наочно показав, як він працює зі снігоприбиральною машиною.

Користувачі мережі прокоментували його пост.

  • Накидайте снігу сусідам в город, щоб не говорили, що у вас снігу взимку не випросиш;
  • На жаль, кандидати наук не тільки таке змушені робити;
  • Умовив, приїжджай, розрахуюся інтимно;
  • Виїзд є?
  • Всі гроші світу віддам за пару днів користування агрегатом! А якщо ще й з господарем, то нажарю м'яса на частування!!
  • Добре так, мені б стоянку хто почистив;
  • О так хороша штука! Сьогодні теж таку пів двору почистив;
  • Років 8 збираюся таку взяти і кожен рік переконуюся, що з такими зимами воно не потрібно

Нагадаємо, Кондратюк різко висловився про угоди "Кварталу 95" і "Дизель Шоу" з росТБ.

Раніше Кондратюк зробив заяву про росіян.

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Новини України Игорь Кондратюкснег
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