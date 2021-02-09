Інтим не пропонувати, хоча: Кондратюк зацікавив українців своєю пропозицією

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, наскільки корисною для нього виявилася снігоприбиральна машина, яку йому подарували куми.
Про це він поділився на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, техніку для чищення снігу 4 роки тому йому подарували куми Іщенко. Це був подарунок до дня народження Кондратюка. Сьогодні він скористався нею в п'ятий раз.
"Без неї я б обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пред... А хоча", - написав він.
Крім того, Кондратюк опублікував відео, на якому наочно показав, як він працює зі снігоприбиральною машиною.
Користувачі мережі прокоментували його пост.
Нагадаємо, Кондратюк різко висловився про угоди "Кварталу 95" і "Дизель Шоу" з росТБ.
Раніше Кондратюк зробив заяву про росіян.