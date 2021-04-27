Ирина Федишин поразила формами на видео из спортзала: "вот это дыни"

Украинская певица Ирина Федишин на карантине даром времени не теряет. Она с удовольствием поддерживает свое тело в безупречной форме, что и демонстрирует подписчикам на видео.

Горячий ролик с тренировкой Ирина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Скоро лето. Дома почему-то не остается времени на спорт, всегда находятся дела поважнее. А вот в зале мотивация растет. А как вы любите заниматься: дома или в тренажерном зале?" - спросила у фанатов артистка.

В ролике показано, как Ирина под руководством тренера делает упражнения для грудных мышц и спины. Она одета в черную спортивную форму, которая очень хорошо подчеркивает ее шикарный бюст.

Об этом ей не забыли напомнить поклонники и сделали ей массу комплиментов по по поводу ее стройной фигуры.