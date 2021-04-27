Ірина Федишин вразила формами на відео зі спортзалу: "оце так дині"

Українська співачка Ірина Федишин на карантині дарма часу не втрачає. Вона із задоволенням підтримує своє тіло в бездоганній формі, що і демонструє підписникам на відео.

"Скоро літо. Вдома чомусь не залишається часу на спорт, завжди знаходяться справи важливіші. А ось в залі мотивація зростає. А як ви любите займатися: вдома або в тренажерному залі?"- запитала у фанатів артистка.

У ролику показано, як Ірина під керівництвом тренера робить вправи для грудних м'язів і спини. Вона одягнена в чорну спортивну форму, яка дуже добре підкреслює її шикарний бюст.

Про це їй не забули нагадати шанувальники і зробили їй масу компліментів з приводу її стрункої фігури.