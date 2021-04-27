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Ірина Федишин вразила формами на відео зі спортзалу: "оце так дині"

Автор: Lite

Українська співачка Ірина Федишин на карантині дарма часу не втрачає. Вона із задоволенням підтримує своє тіло в бездоганній формі, що і демонструє підписникам на відео.

Гарячий ролик з тренуванням Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Скоро літо. Вдома чомусь не залишається часу на спорт, завжди знаходяться справи важливіші. А ось в залі мотивація зростає. А як ви любите займатися: вдома або в тренажерному залі?"- запитала у фанатів артистка.

У ролику показано, як Ірина під керівництвом тренера робить вправи для грудних м'язів і спини. Вона одягнена в чорну спортивну форму, яка дуже добре підкреслює її шикарний бюст.

Про це їй не забули нагадати шанувальники і зробили їй масу компліментів з приводу її стрункої фігури.

  • Оце так дині!
  • Молодець яка!
  • Ти просто супер!
  • Ірина, ви прекрасні!
  • Яка молодець, ну просто супер!
  • Ох, і груди у тебе!

Як ми раніше писали, популярна співачка Ірина Федишин, яка продала житло через коронавірус, розкрила секрет своєї розкішної фігури.

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Новини України Ірина Федишин