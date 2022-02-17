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Исследование: физические упражнения после вакцинации от COVID-19 улучшают её эффективность

Автор: Сергей Кулик

Ученые Университета штата Айова в США провели исследование и пришли к выводу, что 90-минутная тренировка, выполненная после вакцинации от гриппа или COVID-19, может усилить работу иммунитета и немного повысить эффективность прививки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

В исследовании участвовали 36 человек, получивших вакцину Pfizer против COVID-19 или прививку от гриппа. Участники были разделены на две группы: первая сразу после прививки занималась на велотренажере или совершала быструю прогулку в течение полутора часов, а вторая совсем не тренировалась.

Участники, которые 90 минут занимались спортом после прививки, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с теми, кто не тренировался.

Сообщается, что короткие тренировки не повлияли на уровень антител в организме испытуемых.

Ученые предположили, что такое влияние физических нагрузок связано с тем, что они усиливают кровообращение, помогая иммунным клеткам активнее перемещаться по организму, что позволяет им с большей вероятностью обнаруживать что-то чужеродное.

В будущих исследованиях ученые планируют установить, существуют ли взаимодействия между полом и физическими упражнениями и повлияют ли они на любые, связанные с физическими упражнениями, изменения в ответе антител на вакцину.

Ранее мы писали, что ученые нашли новый эффективный метод, который спасет от мигрени

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