Исследование: физические упражнения после вакцинации от COVID-19 улучшают её эффективность

В исследовании участвовали 36 человек, получивших вакцину Pfizer против COVID-19 или прививку от гриппа. Участники были разделены на две группы: первая сразу после прививки занималась на велотренажере или совершала быструю прогулку в течение полутора часов, а вторая совсем не тренировалась.

Участники, которые 90 минут занимались спортом после прививки, вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с теми, кто не тренировался.

Сообщается, что короткие тренировки не повлияли на уровень антител в организме испытуемых.

Ученые предположили, что такое влияние физических нагрузок связано с тем, что они усиливают кровообращение, помогая иммунным клеткам активнее перемещаться по организму, что позволяет им с большей вероятностью обнаруживать что-то чужеродное.

В будущих исследованиях ученые планируют установить, существуют ли взаимодействия между полом и физическими упражнениями и повлияют ли они на любые, связанные с физическими упражнениями, изменения в ответе антител на вакцину.