Дослідження: фізичні вправи після вакцинації від COVID-19 покращують її ефективність

У дослідженні брали участь 36 осіб, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19 або щеплення від грипу. Учасники були розділені на дві групи: перша відразу після щеплення займалася на велотренажері або здійснювала швидку прогулянку протягом півтори години, а друга зовсім не тренувалася.

Учасники, які 90 хвилин займалися спортом після щеплення, виробляли більше антитіл в наступні чотири тижні в порівнянні з тими, хто не тренувався.

Повідомляється, що короткі тренування не вплинули на рівень антитіл в організмі випробовуваних.

Вчені припустили, що такий вплив фізичних навантажень пов'язано з тим, що вони посилюють кровообіг, допомагаючи імунним клітинам активніше переміщатися по організму, що дозволяє їм з більшою ймовірністю виявляти щось чужорідне.

У майбутніх дослідженнях вчені планують встановити, чи існують взаємодії між статтю та фізичними вправами і чи вплинуть вони на будь-які, пов'язані з фізичними вправами, зміни у відповіді антитіл на вакцину.