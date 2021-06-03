Как избавиться от синяков под глазами: простые советы для домашнего ухода
Темные круги / синяки под глазами волнуют многие. Как от них избавиться? Для начала, нужно разобраться, какого они бывают вида и что стало причиной их появления.
Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти.
Синяки бывают двух видов:
- сосудистые (синие, красные, фиолетовые). Сосуды просвечивают сквозь тонкую кожу.
- пигментированные (коричневые). Такие темные круги могут быть физиологическими - у людей с желтым подтоном кожи или смуглой кожей, а также могут говорить о нарушении пигментации.
- сочетание (сосудистые и пигментированные).⠀
Причины появления:
1. Генетика и индивидуальные анатомические особенности строения периорбитальной зоны (сосуды расположены близко к поверхности кожи, выраженная носослезная борозда и т. д).
2. Некоторые заболевания и состояния организма: железодефицитная анемия, аллергия, которая главным образом проявляется в пазухах носа (воспалительный процесс расширяет кровеносные сосуды вокруг глаз и проявляется синеватый оттенок), инсулинорезистентность, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, щитовидной железы.
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3. Переутомление, недостаток сна.
4. Избыточная инсоляция.
5. Остеохондроз и зажимы в шее, из-за чего нарушается венозный отток и кровоснабжение.
6. Возраст. Снижение выработки коллагена. Кожа теряет плотность и сосуды становятся заметнее.
Как избавиться от синяков под глазами⠀
Что делать? Исключительно местная коррекция темных кругов будет неэффективна, если их проявление - следствие заболеваний и состояния организма.
Синяки под глазами бывают разных видов (фото: pexels.com)
Что искать в средствах для домашнего ухода:
- витамин С, К и цитрусовые биофлавоноиды (укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию). Актуально при синяках сосудистого типа. Красноватый оттенок синяков говорит о повреждении капилляров.
- Кофеин. Улучшает тонус сосудов.
- Ниацинамид. Актуален при пигментированном типе синяков. Усиливает микроциркуляцию и препятствует образованию пигмента.
- Ретинол. Подходит для коррекции сосудистых и пигментированных пятен. Уплотнит тонкую кожу и сосуды станут менее видимыми.
- Пептиды. Отвечают за выработку коллагена и делают кожу более плотной. В средствах для коррекции кругов сосудистого типа чаще встречаются Palmitoyl Tripeptid-1 и Palmitoyl Tetrapeptide-7.
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