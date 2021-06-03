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Как избавиться от синяков под глазами: простые советы для домашнего ухода

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Четверг 03 июня 2021 11:02
Как избавиться от синяков под глазами: простые советы для домашнего ухода Синяки под глазами могут появиться от усталости (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Темные круги / синяки под глазами волнуют многие. Как от них избавиться? Для начала, нужно разобраться, какого они бывают вида и что стало причиной их появления.

Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти.

Синяки бывают двух видов:

  • сосудистые (синие, красные, фиолетовые). Сосуды просвечивают сквозь тонкую кожу.
  • пигментированные (коричневые). Такие темные круги могут быть физиологическими - у людей с желтым подтоном кожи или смуглой кожей, а также могут говорить о нарушении пигментации.
  • сочетание (сосудистые и пигментированные).⠀

Причины появления:

1. Генетика и индивидуальные анатомические особенности строения периорбитальной зоны (сосуды расположены близко к поверхности кожи, выраженная носослезная борозда и т. д).

2. Некоторые заболевания и состояния организма: железодефицитная анемия, аллергия, которая главным образом проявляется в пазухах носа (воспалительный процесс расширяет кровеносные сосуды вокруг глаз и проявляется синеватый оттенок), инсулинорезистентность, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, щитовидной железы.

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3. Переутомление, недостаток сна.

4. Избыточная инсоляция.

5. Остеохондроз и зажимы в шее, из-за чего нарушается венозный отток и кровоснабжение.

6. Возраст. Снижение выработки коллагена. Кожа теряет плотность и сосуды становятся заметнее.

Как избавиться от синяков под глазами⠀

Что делать? Исключительно местная коррекция темных кругов будет неэффективна, если их проявление - следствие заболеваний и состояния организма.

Как избавиться от синяков под глазами: простые советы для домашнего ухода

Синяки под глазами бывают разных видов (фото: pexels.com)

Что искать в средствах для домашнего ухода:

  • витамин С, К и цитрусовые биофлавоноиды (укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию). Актуально при синяках сосудистого типа. Красноватый оттенок синяков говорит о повреждении капилляров.
  • Кофеин. Улучшает тонус сосудов.
  • Ниацинамид. Актуален при пигментированном типе синяков. Усиливает микроциркуляцию и препятствует образованию пигмента.
  • Ретинол. Подходит для коррекции сосудистых и пигментированных пятен. Уплотнит тонкую кожу и сосуды станут менее видимыми.
  • Пептиды. Отвечают за выработку коллагена и делают кожу более плотной. В средствах для коррекции кругов сосудистого типа чаще встречаются Palmitoyl Tripeptid-1 и Palmitoyl Tetrapeptide-7.

Напомним, косметолог рассказала, как правильно использовать глину для лица в домашних условиях.

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