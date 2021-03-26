Jerry Heil похвасталась целлюлитом на бедрах: "идеальных людей не существует"

Автор хита "Охрана, отмєна" совершенно не стесняется недостатков своего тела и обещает делиться новыми неидеальными фото.

Отметим, что кадры с целлюлитом сделаны в аэропорту Борисполь перед вылетом на отдых. Певица уже наслаждается морем, солнцем и песчаными пляжами в Дубае.

"Знакомьтесь, это Мистер Цилик. Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки!" - шутит Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil показала целлюлит (instagram.com/thejerryheil)

Девушка говорит, что набор веса стал заметен даже ее окружению.

"Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла! Вот сидела думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад. Я вам просто покажу свой плотный субботний график. Проснулась около 3 часов утра. Поела. Заснула. Проснулась. Поела. Заснула. Проснулась..." - пишет певица и обещает постить "пузатые фотки с отдыха". - Потому что идеальный контент - идеальным людям. А таких не существует".

Фото: Jerry Heil не стесняется своих недостатков (instagram.com/thejerryheil)