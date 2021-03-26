Jerry Heil похизувалася целюлітом на стегнах: "ідеальних людей не існує"

Автор хіта "Охрана, отмєна" абсолютно не соромиться недоліків свого тіла і обіцяє ділитися новими неідеальними фото.

Зазначимо, що кадри з целюлітом зроблені в аеропорту Бориспіль перед вильотом на відпочинок. Співачка вже насолоджується морем, сонцем і піщаними пляжами в Дубаї.

"Знайомтеся, це Містер Цілик. Ще той Дон Жуан. Обожнює жіночі стегна!" - жартує Jerry Heil.

Фото: Jerry Heil показала целюліт (instagram.com/thejerryheil)

Дівчина каже, що набір ваги став помітний навіть її оточенню.

"Сьогодні навіть друг визнав, що я набрала. А я затекла! Ось сиділа думала, чому. Мозок майже стер з пам'яті, що сталося кілька днів тому. Я просто покажу вам свій щільний суботній графік. Прокинулася близько 3 години ранку. Поїла. Заснула. Прокинулася. Поїла. Заснула. Прокинулася..." - пише співачка і обіцяє постити "пузаті фотки з відпочинку". - Тому що ідеальний контент - ідеальним людям. А таких не існує".

Фото: Jerry Heil не соромиться своїх недоліків (instagram.com/thejerryheil)