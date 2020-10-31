Украинцев ждут метеорологические сюрпризы: детальный прогноз погоды на ноябрь

Погода в Украине в ноябре 2020 будет удивлять украинцев резкими перепадами температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов – от +24 до -24 градусов. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что этот месяц будет холодным, дождливым и пасмурным. Высокие отметки у термометров будут только в первых числах месяца. Детальный прогноз Горбань рассказал в комментарии "24 каналу".

Как сообщается, уже в ноябре в некоторых регионах нашей страны выпадет первый снег. Средняя температура воздуха будет достигать +1...+8 градусов, хотя в начале месяца она составит +9...+11 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем.

В ноябре прогнозируют много дождей. Например, на севере количество осадков за месяц составит 25–30 миллиметров. В Укргидрометцентре прогнозируют, ориентируясь на среднее месячное значение за последние годы. Так, по данным специалистов в Украине выпадет 37-65 миллиметров осадков. На Закарпатье возможно до 110 миллиметров.

Народный синоптик Владимир Деркач также озвучил свой прогноз погоды на ноябрь 2020 года. Так, в ноябре он прогнозирует дожди в начале месяца. Но уже в середине месяца погода изменится и улучшится. Правда, температура воздуха ощутимо снизится и продержится такой до второй декады месяца. Затем снова ожидаются дожди, местами с переходом в снег.

В третьей декаде ноября температура снизится, но не сильно: минусы столбик термометра будет показывать ночью и изредка днем.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, когда Украину накроет дождями и холодом.

Также мы рассказывали, какой прогноз на ноябрь дают другие синоптические службы.