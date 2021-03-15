На чем ездят Тина Кароль, Оля Полякова, Могилевская и другие: видео звездного автопарка

Так, В коллекции певицы Тины Кароль семь автомобилей японской марки "Subaru", а также белый внедорожник "Range Rover", которым управляет личный водитель звезды. Любимый автомобиль Тины Subaru Impreza STI оценивается почти в 2 миллиона гривен.

Тем не менее, перед журналистами певица появилась на тюнингованом джипе "Porsche Cayenne" стоимостью от 3 до 5 миллионов гривен, за рулем которого был Антон Попов, гитарист звезды.

Авто Тины Кароль (скриншот)

Престижный "Mercedes gls 400d", на котором передвигается Настя Каменских стоит более 4 миллионов гривен.

Автомобиль Насти Каменских (скриншот)

Авто Ирины Билык - Tesla Model 3 имеет оценочную стоимость в полтора миллиона гривен. Однако звезде оно досталось даром - его на тридцатую годовщину знакомства ей подарил друг.

Авто Ирины Билык (скриншот)

У певицы Натальи Могилевской серебристый джип Volvo XC90, стоимость которого колеблется в пределах 2 миллионов гривен.

Авто Натальи Могилевской (скриншот)

Полякова оказывает предпочтение комфорту - вместо статусного автомобиля у нее микроавтобус Chevrolet Explorer. Обычно такие бусики переоборудованы под офис или дом на колесах, и очень удобны во время гастрольных туров.

Авто Оли Поляковой (скриншот)

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