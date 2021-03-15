На чем ездят Тина Кароль, Оля Полякова, Могилевская и другие: видео звездного автопарка

Целую плеяду украинских звезд недавно заметили в Киеве возле одной из радиостанций. Девы шоубиза устроили настоящий автопарад в районе Nатарки. На каких авто ездят Тина Кароль, Настя Каменских, Оля Полякова, Наталья Могилевская и Ирина Билык - читайте в нашем материале.
О звездных машинах рассказали журналисты программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.
Так, В коллекции певицы Тины Кароль семь автомобилей японской марки "Subaru", а также белый внедорожник "Range Rover", которым управляет личный водитель звезды. Любимый автомобиль Тины Subaru Impreza STI оценивается почти в 2 миллиона гривен.
Тем не менее, перед журналистами певица появилась на тюнингованом джипе "Porsche Cayenne" стоимостью от 3 до 5 миллионов гривен, за рулем которого был Антон Попов, гитарист звезды.
Авто Тины Кароль (скриншот)
Престижный "Mercedes gls 400d", на котором передвигается Настя Каменских стоит более 4 миллионов гривен.
Автомобиль Насти Каменских (скриншот)
Авто Ирины Билык - Tesla Model 3 имеет оценочную стоимость в полтора миллиона гривен. Однако звезде оно досталось даром - его на тридцатую годовщину знакомства ей подарил друг.
Авто Ирины Билык (скриншот)
У певицы Натальи Могилевской серебристый джип Volvo XC90, стоимость которого колеблется в пределах 2 миллионов гривен.
Авто Натальи Могилевской (скриншот)
Полякова оказывает предпочтение комфорту - вместо статусного автомобиля у нее микроавтобус Chevrolet Explorer. Обычно такие бусики переоборудованы под офис или дом на колесах, и очень удобны во время гастрольных туров.
На чем ездят украинские звезды (видео: Телеканал Кyiv Live)
Ранее мы писали, что роскошный особняк Тины Кароль под Киевом показали на видео.