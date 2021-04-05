Календарь красоты на апрель: лучшие дни для похода к косметологу и зубному врачу в этом месяце

"С приходом теплой солнечной погоды у каждой из нас более активно возникает желание заняться здоровьем, преобразиться, создать себе цветущий вид: обновить гардероб, порадовать себя массажем, косметическими процедурами, освежить прическу!", - написала Катерина, предложив перед походом в салон или в больницу свериться с ее календарем красоты на апрель.

Следуйте этим рекомендациям - и все у вас будет благополучно, посоветовала астролог.

Календарь красоты на апрель от Екатерина Мацелик (фото: instagram.com/astrolog.katrin)

Для похудения

Дни, благоприятные для диеты и очищения организма: 2, 5, 7, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 29

Для лечения зубов

Для лечения и протезирования зубов благоприятны: лучше на убывающей Луне – 1, 2, 9, 29, 30 (до середины дня), а на растущей Луне – 18, 10, 20 (после полудня), 21, 22 (кроме середины дня), 23, 24 (до обеда), 25

Для стрижки

Для хорошей прически и стрижки благоприятны дни, когда Луна во Льве и Деве: 20 (после полудня), 21, 22, 23, 24 (после полудня), а также 3 (после полудня), 4, 13, 25.

К похода к косметологу

Чистку и пилинг лица кожи и эпиляцию лучше делать на убывающей Луне – 1-7, 10, 11, 29, 30.

На растущей Луне – с 13 по 26 - питайте кожу кремами и красьте волосы.

Для похода на маникюр

Для ухода за ногтями подходят - 3 (после полудня), 4, 5 (до вечера).