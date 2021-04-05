Календар краси на квітень: кращі дні для походу до косметолога і зубного лікаря в цьому місяці

"З приходом теплої сонячної погоди у кожної з нас більш активно виникає бажання зайнятися здоров'ям, змінитися, створити собі квітучий вид: оновити гардероб, порадувати себе масажем, косметичними процедурами, освіжити зачіску!", - написала Катерина, запропонувавши перед походом в салон або в лікарню звіритися з її календар краси на квітень.

Дотримуйтесь цих рекомендацій - і все у вас буде гаразд, порадила астролог.

Календар краси на квітень від Катерина Мацелик (фото: instagram.com/astrolog.katrin)

Для схуднення

Дні, сприятливі для дієти та очищення організму: 2, 5, 7, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 29

Для лікування зубів

Для лікування і протезування зубів сприятливі: краще на місяці, що тане - 1, 2, 9, 29, 30 (до середини дня), а на зростаючому місяці - 18, 10, 20 (після полудня), 21, 22 (крім середини дня), 23, 24 (до обіду), 25

Для стрижки

Для гарної зачіски і стрижки сприятливі дні, коли Місяць у Леві і Діві: 20 (після полудня), 21, 22, 23, 24 (після полудня), а також 3 (після полудня), 4, 13, 25

До походу до косметолога

Чистку і пілінг обличчя, шкіри і епіляцію краще робити на Місяці, що тане - 1-7, 10, 11, 29, 30.

На зростаючому Місяці - з 13 по 26 - живіть шкіру кремами і фарбуйте волосся.

Для походу на манікюр

Для догляду за нігтями підходять - 3 (у другій половині дня), 4, 5 (до вечора).