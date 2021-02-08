Каменских показала забавное видео, как Потап работает лопатой

Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, умеет не только читать рэп, сочинять песни и продюсировать артистов, но и работать с лопатой. Артист продемонстрировал, как он чистит снег у себя во дворе частного дома.
Данное видео опубликовала супруга рэпера Настя Каменских в Instagram-сториз.
Рэпер Потап чистит снег во дворе своего дома (видео: YouTube)
В свою очередь Потап посоветовал своим подписчикам не тратить время на обиды с близкими людьми.
"Не тратьте время на обиды с близкими людьми, сколько вы можете приобрести для счастья и любви, если откажетесь от "потерянного времени". Не давайте зависти, злости и ярости украсть самое драгоценное! Это не значит, что нужно прибывать в "Дзене" всегда, нет, это значит - сокращайте деструктив и уделяйте больше времени созиданию, созданию атмосферы, творению настроения, обмену позитивной̆ энергией̆. Улыбнитесь для начала себе, в телефоне, глазами", - написал артист.
Напомним, Потап решил предаться воспоминаниям, и показал свое фото двадцатилетней давности. Сейчас артисту 39 лет, и он выглядит совсем иначе, чем в начале 2000-х.
Ранее особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета. Дом находится в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. При этом ближайшими соседи звездной пары являются телеведущая Катерина Осадчая и актер Юрий Горбунов.