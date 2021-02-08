Каменских показала забавное видео, как Потап работает лопатой

Рэпер Потап чистит снег во дворе своего дома (видео: YouTube)

В свою очередь Потап посоветовал своим подписчикам не тратить время на обиды с близкими людьми.

"Не тратьте время на обиды с близкими людьми, сколько вы можете приобрести для счастья и любви, если откажетесь от "потерянного времени". Не давайте зависти, злости и ярости украсть самое драгоценное! Это не значит, что нужно прибывать в "Дзене" всегда, нет, это значит - сокращайте деструктив и уделяйте больше времени созиданию, созданию атмосферы, творению настроения, обмену позитивной̆ энергией̆. Улыбнитесь для начала себе, в телефоне, глазами", - написал артист.