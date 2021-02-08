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Каменських показала веселе відео, як Потап працює лопатою

Автор: Роман Мирончук

Потап, справжнє ім'я якого Олексій Потапенко, вміє не тільки читати реп, складати пісні і продюсувати артистів, але і працювати з лопатою. Артист продемонстрував, як він чистить сніг у себе у дворі приватного будинку.

Дане відео опублікувала дружина репера Настя Каменських в Instagram-сторіз.

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Репер Потап чистить сніг у дворі свого будинку (відео: YouTube)

Своєю чергою Потап порадив своїм фоловерам не витрачати час на образи з близькими людьми.

"Не витрачайте час на образи з близькими людьми, скільки ви можете придбати для щастя і любові, якщо відмовитеся від "втраченого часу". Не давайте заздрості, злості і люті вкрасти найдорогоцінніше! Це не означає, що потрібно прибувати в "Дзені" завжди, немає, це значить - скорочуйте деструктив і приділяйте більше часу для створення, створення атмосфери, створення настрою, обміном позитивною енергією. Посміхніться для початку собі, в телефоні, очима", - написав артист.

Нагадаємо, Потап вирішив вдатися до спогадів, і показав своє фото двадцятирічної давності. Зараз артисту 39 років, і він виглядає зовсім інакше, ніж на початку 2000-х.

Раніше особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту. Будинок знаходиться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. При цьому найближчими сусіди зіркової пари є телеведуча Катерина Осадча та актор Юрій Горбунов.

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Новини України ПотапНастя Каменських
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