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Каменских рассказала о разводе Позитива, отношениях с пасынком и бывшей женой Потапа

Автор: Роман Мирончук

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала, как у нее сложились отношения с сыном Алексея Потапенко от первого брака и как она отнеслась к разводу Позитива с ее лучшей подругой дизайнером Анной Андрийчук.

Об этом она рассказала в интервью DOROTYE.

Артистка призналась, что уже давно знала о проблемах, которые были в семье Позитива и Анны Андрийчук.

"Естественно, я знала. Это их жизнь, их история. Аня переживала как любая женщина. Это тяжело, это пустота. Потому что есть определенный этап жизни, ты живешь, живешь, живешь, тебе надо перевернуть страницу и нарисовать себе новый этап жизни. Поэтому это было сложно. Как поддерживала? Любовью" - рассказала артистка.

Каменских также отметила, что с Андрийчук могут часами вести беседы по телефону. Кроме того, девушки всегда помогают друг другу во всех ситуациях.

Их совместная поездка в Мексику была для того, чтобы отвлечься от переживаний, связанных с разводом Андрийчук.

Певица также заявила, что у нее отлично складываются отношения с сыном Алексея Потапенко от первого брака с Ириной Горовой.

"Он такой творческий мальчик, очень похож на Лешу, такой тоже сочиняет…", - рассказала артистка.

По словам Каменских, каждые выходные сын Потапа приезжает к ним домой, и они играют в видеоигры.

Что же касается бывшей жены Потапа Ирины Горовой, то Каменских заявила, что не общается с ней.

"У нас нет никаких отношений" - сказала певица.

Настя Каменских рассказала о разводе Позитива и отношениях с сыном Потапа (видео: YouTube)

Отметим, Каменских со слезами на глазах откровенно рассказала о смерти отца.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских поделилась главными откровениями.

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Новости Украины шоубизНастя Каменских