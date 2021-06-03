Каменських розповіла про розлучення Позитива, відносини з пасинком і колишньою дружиною Потапа

Артистка зізналася, що вже давно знала про проблеми, які були в сім'ї Позитивf і Анни Андрійчук.

"Природно, я знала. Це їхнє життя, їхня історія. Аня переживала як будь-яка жінка. Це важко, це порожнеча. Тому що є певний етап життя, ти живеш, живеш, живеш, тобі треба перегорнути сторінку і намалювати собі новий етап життя. Тому це було складно. Як підтримувала? Любов'ю"- розповіла артистка.

Каменських також зазначила, що з Андрійчук можуть годинами вести бесіди телефоном. Крім того, дівчата завжди допомагають один одному у всіх ситуаціях.

Їх спільна поїздка в Мексику була для того, щоб відволіктися від переживань, пов'язаних з розлученням Андрійчук.

Співачка також заявила, що у неї відмінно складаються стосунки з сином Олексія Потапенка від першого шлюбу з Іриною Горовою.

"Він такий творчий хлопчик, дуже схожий на Льошу, такий теж складає...", - розповіла артистка.

За словами Каменських, кожні вихідні син Потапа приїжджає до них додому, і вони грають у відеоігри.

Що ж стосується колишньої дружини Потапа Ірини Горової, то Каменських заявила, що не спілкується з нею.

"У нас немає ніяких відносин" - сказала співачка.

Настя Каменських розповіла про розлучення Позитиву і відносинах з сином Потапа (відео: YouTube)