Католическое Рождество 2020: самые красивые открытки и поздравления в стихах

Католическое Рождество 25 декабря считается самым большим праздником христиан западного обряда. Традиционно этот важный день проводят в кругу семьи, собираясь за праздничным столом, который накрывают любимыми блюдами. В нашем материале мы расскажем о главных традициях праздника и поможем поздравить близких людей картинками, открытками, стихами и прозой.

Главные традиции Рождества

В городах к празднику наряжают елки, организовывают рождественские ярмарки и устраивают развлечения. А в само Рождество в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.

На праздник принято щедро накрывать стол: готовят жареного гуся, утку или индейку, пекут имбирное печенье, пряники, кексы и другую выпечку. Существует интересная примета, что Рождество нельзя встречать в старой одежде, поэтому примерьте новый красивый образ.

Дома украшают венком из еловых веток, в который устанавливают свечи. Конечно же наряжают рождественскую елку и дарят подарки.

Как поздравить любимых людей в стихах и открытках

Поздравляю вас с Рождеством,

И желаю, чтоб каждый момент

Был пропитан добром и теплом,

Чтобы жили всегда вы без бед!



Пусть пошлет вам счастья, здоровья

Милосердный Господь в Рождество

И порадует души любовью,

Превращая весь мир в волшебство!

***

В этот зимний день прекрасный

Поздравляю с Рождеством!

Пусть окутает он тайной,

Светлым счастьем, волшебством.



Сбудутся пусть все желания,

Радость в дом пускай придет,

А звезда, что загорится,

Весть благую принесет!

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Всё, что сердцу мило.



И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

***

Чудес желаю и добра,

В декабрьский светлый час!

Любви, волшебного тепла

Желаю я для вас!



Пусть Рождество вас удивит,

Подарит мир, покой.

Добром вокруг все обновит

Морозною зимой!

Декабрь. Сегодня Рождество,

Кругом витает волшебство.

В чудесный этот светлый праздник

Желаю не грустить напрасно.

Здоровья вам и веры в сердце,

Откроет Бог любую дверцу.

***

Этот день исторический -

Дата святая,

С Рождеством католическим

Я поздравляю!



Благодати, достатка

Навечно желаю,

Чтоб жилось тебе сладко,

Все дни стали раем!

Поздравляю с Рождеством,

Пусть праздник радость принесет!

Желаю, чтобы мир, покой

Для вас принес Иисус Христос!



Счастья от души желаю,

Здоровья крепкого, добра,

Пусть в вашем сердце не угаснет

Любовь и вера никогда!

Красивые картинки и поздравления в прозе для любимых людей

Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!

***

Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!

Поздравляю с католическим Рождеством и пожелать хочу, чтобы этот светлый и великий праздник подарил добрую надежду и чистую любовь, неземное счастье и верное благо, домашний уют с ароматом ели и вкусностями на столе, дорогих близких рядом и чудесное настроение.

***

Когда голубоватые сумерки лягут на искрящийся снег, когда вьюга запоет свою бесконечную песню, когда мороз нарисует на твоем окне фантастические узоры, когда темное небо озарит нежный свет рождественской звезды - вспомни обо мне, и пусть твое сердце вновь согреется теплом моей любви и нежности.

Картинки с Рождеством (все фото: pixabay)

В праздник Рождества пожелаю чудесного аромата праздничной ели, бравого здоровья всей семье, доброй удачи на жизненном пути, вкусного стола и большой компании дорогих людей за этим столом.

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