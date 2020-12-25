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Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Новость на русском → П'ятниця 25 грудня 2020 06:15
Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах Католицьке Різдво 2020 (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Католицьке Різдво 25 грудня вважається найбільшим святом християн західного обряду. Традиційно цей важливий день проводять в колі сім'ї, збираючись за святковим столом, який накривають улюбленими стравами. У нашому матеріалі ми розповімо про головні традиції свята і допоможемо привітати близьких людей малюнками, листівками, віршами і прозою.

Головні традиції Різдва

У містах до свята наряджають ялинки, організовують різдвяні ярмарки і влаштовують розваги. А в саме Різдво в костелах відбуваються три святкові літургії: нічна меса, ранкова (на світанку) і денна.

На свято прийнято щедро накривати стіл: готують смаженого гусака, качку або індичку, печуть імбирне печиво, пряники, кекси та іншу випічку. Існує цікава прикмета, що не можна зустрічати Різдво в старій одежі, тому приміряйте новий красивий образ.

Будинки прикрашають вінком з ялинових гілок, у який встановлюють свічки. Звичайно ж прикрашають різдвяну ялинку і дарують подарунки.

Як привітати коханих людей у віршах і листівках

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Нехай вам засяють різдвяні вогні
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В грубці потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця,
Ісусика вони вітають,
І чемно рученьки складають!
І ми спішімо привітати,
І найцінніші дари дати,
І віру, і любов свої,
Даруємо Дитяточко тобі!
Христос Народився!

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!

***

Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі й багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!

***

На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Пахне хлібом і кутею,
Сяє зірка, сніг рипить,
І колядка над землею
З добрим Ангелом летить.

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

З Різдвом Христовим вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.

Гарні картинки і привітання в прозі для коханих людей

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих вістей, душевних розмов з близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі і всій родині! Нехай кожна мить буде наповнене безмежним щастям і любов'ю!

***

Хай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поряд, щоб розмови по душам, обійми щирі, палкі зізнання.Нехай чудесам завжди буде місце в житті. Вітаємо!

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Вітаю з католицьким Різдвом і побажати хочу, щоб це світле і велике свято подарувало добру надію і чисте кохання, неземне щастя і вірне благо, домашній затишок з ароматом їжі і смаколиками на столі, дорогих і близьких поруч і чудовий настрій.

***

Коли блакитні сутінки ляжуть на іскристий сніг, коли завірюха заспіває свою нескінченну пісню, коли мороз намалює на твоєму вікні фантастичні візерунки, коли темне небо осяє ніжний світло різдвяної зірки - згадай про мене, і нехай твоє серце знову зігріється теплом моєї любові і ніжності.

Католицьке Різдво 2020: найкрасивіші листівки і привітання у віршах

Картинки з Різдвом (всі фото: pixabay)

У свято Різдва побажаю чудесного аромату святкової ялинки, бравого здоров'я всій родині, доброї вдачі на життєвому шляху, смачного столу і великої компанії дорогих людей за цим столом.

Раніше український телеведучий та кулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне нас у дитинство.

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