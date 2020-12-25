Католическое Рождество: история и особенности праздника, что нельзя делать

Католическое Рождество отмечается 25 декабря во многих странах мира христиан западного обряда. В Украине с 2017 года праздник стал государственным, и выходным днем.

Католики празднуют Рождество восемь дней - с 25 декабря по 1 января. Оно имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества.

В канун Рождества 24 декабря традиционно отмечается Сочельник. В этот период необходимо соблюдать строгий пост. При этом разрешено есть сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна - сочиво.

После завершения поста и торжественных богослужений прихожане расходятся по домам на праздничный ужин. При этом стоит отметить, что Рождество католики любят больше, чем Новый год.

Интересно, что дата празднования католического Рождества, 25 декабря, выбрана не случайно. В этот день европейские народы в дохристианские времена отмечали День Солнца (ночь накануне праздника - самая длинная в году).

Католическое Рождество (иллюстративное фото: pixabay.com)

Позже Церковь решила не нарушать старых традиций, а сделать так, чтобы праздник Рождества совпадал с уже известным... и через некоторое время о Дне Cолнца мало уже кто вспоминал, а вот Рождество отмечается и по сей день.

Точная дата рождения Иисуса Христа пока неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Спаситель. Расчеты были сделаны в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который опирался на данные Хронографического сборника 354 года.

В этих сборниках рождение Иисуса было отнесено к году консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, то есть на 1 год н. е. В Хронографе 354 года записано так: "При этих консулах Господь Иисус Христос родился в 8-й день до январских календ в пятницу 15-й луны".

Один из главных атрибутов и украшений в Рождественские праздники у католиков являются елки, венки из омелы, чулочки или носки для подарков для детей от Санта-Клауса.

Католическое Рождество (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоит отметить, что самые первые рождественские подарки делали друг другу древние римляне в период раннего христианства. Они обменивались коробочками с подарками внутри.

Считается, что вечером в Сочельник на столе должно стоять 12 постных блюд, которые должны попробовать все члены семьи. Если вы не смогли попробовать все блюда за вечер, то остается еще время для праздничного 25 декабря.

Что запрещено делать сегодня?

Католики считают, что если попробовать не все блюда, то можно навлечь на себя несчастья в новом году.

Важным запретом у католиков в Рождество являются ссоры и ругань, особенно между членами семьи.

У верующих есть интересная особенность - в каждом доме за столом накрывают на одну персону больше, чем будет присутствовать за ужином. Пустой прибор символизирует связь с умершими предками, а также остается сигналом, что в этом доме всегда рады гостям.

Напомним, существует самая сильная молитва на Рождество для привлечения любви и финансового благополучия.

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