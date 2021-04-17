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На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Костюмная пара в гардеробе дает просто бесконечные возможности для стилизации и сочетания вещей в комплекты.

Об этом рассказала в своем микроблоге Instagram стилист Татьяна Волкова.

Татьяна призналась, что, выбирая между купить кофточку плюс брючки или жакет плюс юбку отдельно, она всегда выберет купить цельный костюм.

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"Брючный или юбочный - уже вторично. Для себя "локомотивом" на весну выбрала трикотажный костюм с базовым свитером под горло и эффектными брюками-палаццо. Теплый, но не тонкий. Плотный, но хорошо держит в форму. На каждый день, на выход, в дорогу. С каблуками и плоским ходом. Под брутальную косуху и элегантное пальто. Носить можно с самой зимы и вплоть до мая. А иногда и летом, что греха таить", - сказала Волкова.

Она посоветовала поступать так же тем, кто любит идею покупать меньше, а носить больше.⁣⁣

Какие костюмы выбирать весной 2021

  • Кежуал

Такая модель подойдет для встреч с друзьями и для прогулок - удобный и стильный костюм.

  • ⁣⁣Трикотажный

Дома, на встречу, в дорогу - модель, которая пригодится каждой.

  • Классика

Как ни крути, без классического костюма - никуда.

  • Спортивный костюм

Да-да, тот самый, который вы видели на своем любимом инфлюенсере, выбирайте самые актуальные модели.

  • С юбкой

Если вы не представляете свой гардероб без юбок - для вас Волкова тоже подобрала вариант.​​​​​​

  • Однотонный костюм

Костюм "офисного" стиля выбирайте с оверсайз-верхом, расклешенные брюки - в тренде.

Костюм - одна из самых трендовых частей женского гардероба весной 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, раньше стилист рассказала, какие модели юбок будут актуальными в теплом сезоне: как комбинировать их с другой одеждой.

Также смотрите, как носить с другой одеждой анималистичный принт, который стал мегапопулярным: зебра и леопард.

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