На каждый день, на выход, в дорогу: стилист назвала трендовые модели костюмов весны 2021

Татьяна призналась, что, выбирая между купить кофточку плюс брючки или жакет плюс юбку отдельно, она всегда выберет купить цельный костюм.

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"Брючный или юбочный - уже вторично. Для себя "локомотивом" на весну выбрала трикотажный костюм с базовым свитером под горло и эффектными брюками-палаццо. Теплый, но не тонкий. Плотный, но хорошо держит в форму. На каждый день, на выход, в дорогу. С каблуками и плоским ходом. Под брутальную косуху и элегантное пальто. Носить можно с самой зимы и вплоть до мая. А иногда и летом, что греха таить", - сказала Волкова.

Она посоветовала поступать так же тем, кто любит идею покупать меньше, а носить больше.⁣⁣

Какие костюмы выбирать весной 2021

Кежуал

Такая модель подойдет для встреч с друзьями и для прогулок - удобный и стильный костюм.

⁣⁣Трикотажный

Дома, на встречу, в дорогу - модель, которая пригодится каждой.

Классика

Как ни крути, без классического костюма - никуда.

Спортивный костюм

Да-да, тот самый, который вы видели на своем любимом инфлюенсере, выбирайте самые актуальные модели.

С юбкой

Если вы не представляете свой гардероб без юбок - для вас Волкова тоже подобрала вариант.​​​​​​

Однотонный костюм

Костюм "офисного" стиля выбирайте с оверсайз-верхом, расклешенные брюки - в тренде.

Костюм - одна из самых трендовых частей женского гардероба весной 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)